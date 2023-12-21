При стрельбе в Карловом университете Праги погибли 10 человек

Десять человек погибли и 30 ранены, по предварительным данным, в результате стрельбы в Карловом университете Праги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков. По их данным, девять человек серьезно ранены, до шести человек получили ранения средней тяжести, у десяти — легкие ранения.