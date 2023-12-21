При стрельбе в Карловом университете Праги погибли 10 человек

Десять человек погибли и 30 ранены, по предварительным данным, в результате стрельбы в Карловом университете Праги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков. По их данным, девять человек серьезно ранены, до шести человек получили ранения средней тяжести, у десяти — легкие ранения.
Неизвестный сегодня открыл огонь в университете в центре Праги на факультете искусствоведения (он же философский). Некоторые студенты смогли эвакуироваться, другие забаррикадировались в аудиториях и библиотеке. Полиция сообщила, что стрелявший нейтрализован.
В то же время, по сообщению Mash, стрелявшего зовут Давид Козак. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.