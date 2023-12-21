На философском факультете Карлова университета в Праге в четверг, 21 декабря, раздались выстрелы. Они вызвали массовую панику, пишет портал Metro.

После стрельбы сотрудников и студентов университета попросили запереться в кабинетах и аудиториях.

Студент Якоб Вайцман рассказал, что сразу же после оповещения забаррикадировал дверь аудитории столами и стульями.

Он добавил, что стало известно о смерти стрелявшего, но никто не выходит из помещений, все ждут эвакуации со стороны спецслужб.

По данным портала, люди, которые проходили мимо университета в момент стрельбы, стали с криками разбегаться, стремились оказаться как можно дальше от места происшествия.

Филип Хорки, также находящийся в здании, написал в соцсетях, что слышал выстрелы. Он пожелал удачи всем, кто еще оказался в вузе и добавил, что не желает умирать.