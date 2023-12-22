В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже картины известного художника

«Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении дорогостоящей картины. Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Северной столицы. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Для связи оставила только свой номер телефона, который оказался отключён. Фигурантка присвоила картину стоимостью около 3 млн рублей и пыталась ее продать. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице. Следователем СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Проводятся мероприятия по установлению всех возможных эпизодов противоправной деятельности задержанной», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.