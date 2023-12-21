В Праге при стрельбе в школе погибли несколько человек

В одной из пражских школ на площади Яна Палаха произошла стрельба. Предварительно, несколько человек погибли и несколько получили ранения, сообщила полиция Праги.

«В данный момент полиция действует в школе на площади Яна Палаха. Сообщается о стрельбе в школе. По первоначальной информации, на месте есть погибшие и раненые», - говорится в сообщении городской полиции.