Полиция: устроивший стрельбу в центре Праги устранён

Устроивший стрельбу в университете в центре Праги устранён, сообщает полиция столицы. Сейчас всё здание университета эвакуируется. На месте происшествия есть несколько погибших, десятки людей пострадали.

«Стрелок устранён! В настоящее время всё здание эвакуируется, есть несколько погибших и десятки раненых», — сообщили в МВД.

Полиция ранее заявила, что стрельба произошла в образовательном учреждении на площади Яна Палаха в центре Праги, есть пострадавшие и погибшие.