В школе в центре Праги произошла стрельба
В Праге неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на площади Яна Палаха в Праге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Чехии.
По предварительной информации, отметили в полиции, несколько человек погибли. Кроме того, есть раненые.
По данным местных СМИ, нападавший находился на крыше факультета искусств Карлова университета. Он использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом.
В настоящее время стражи порядка находятся на месте происшествия, вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью перекрыты
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