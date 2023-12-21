В Москве проверяют ТЦ "Райкин плаза" после сообщения об угрозе взрыва
Специалисты проверяют торговый центр "Райкин плаза" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового центра "Райкин плаза", расположенного по адресу: Шереметьевская улица, дом 6, строение 1. Проводится проверка на наличие взрывоопасных и взрывчатых веществ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация не проводилась. ТЦ работает штатно.