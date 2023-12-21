СК возбудил дело против 41-летней женщины за избиение дочери в Пермском крае
Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело против 41-летней местной жительницы за систематическое избиение дочери.
Об этом информирует URA.RU.
По данным СК, в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои.
Дело расследуется по статье «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».
О преступлении сообщили правоохранителям соседи, которые увидели, как женщина бьёт дочь на улице.
Девочку изъяли из семьи, она находится в государственном соцучреждении.