СК возбудил дело против 41-летней женщины за избиение дочери в Пермском крае

Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело против 41-летней местной жительницы за систематическое избиение дочери.

СК возбудил дело против 41-летней женщины за избиение дочери в Пермском крае
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Об этом информирует URA.RU.

По данным СК, в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои.

Дело расследуется по статье «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

О преступлении сообщили правоохранителям соседи, которые увидели, как женщина бьёт дочь на улице.

Девочку изъяли из семьи, она находится в государственном соцучреждении.

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