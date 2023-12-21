Бутина обратилась в МВД с просьбой проверить «голую» вечеринку в Mutabor

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила о своём обращении в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с призывом проверить «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По словам Бутиной, к ней поступило несколько обращений от граждан, которые были обеспокоены мероприятием. По её мнению, вечеринка в Mutabor могла нарушить не только закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, но и указ президента РФ «о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей».

«Обратилась в МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию в клубе “Mutabo” г. Москвы с участием ряда публичных персон на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*, а также соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”», — написала Бутина.

Напомним, что ранее в московском клубе Mutabor прошла вечеринка актрисы Анастасии Ивлеевой, на которой был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Недовольство мероприятием уже успела выразить глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.