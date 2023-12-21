Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), получила от своих предполагаемых кураторов 191,5 тыс. рублей на криптокошелек с декабря 2022 года по март 2023 года. Об этом сообщила на судебном процессе по делу прокурор Надежда Тихонова.

Она зачитала протокол осмотра телефона Треповой, где в одном из чатов была обнаружена запись с адресом криптовалютного кошелька Binance. Следователь осуществил переход по ссылке, где получил сведения о кошельке.

"Дата первой операции - 15 декабря 2022 года, дата последней операции - 26 марта 2023 года. Установлено, что на указанный криптовалютный кошелек за этот период поступила криптовалюта биткойн, эквивалентная 191 тыс. 470 рублям 52 копейкам по курсу ЦБ России на соответствующие даты зачислений", - сказала прокурор.

Из этой суммы Трепова, по информации следствия, вывела на свой счет в банке "Тинькофф" 132 тыс. 543 рубля 57 копеек. Ранее на допросе в суде одна из свидетельниц, близкая подруга Треповой Милана Хаванова, также рассказывала о том, что Трепова получала переводы на криптокошелек от лиц, которые дистанционно давали ей "задания".

В четверг обвинение закончило представление доказательств. В общей сложности оно длилось 15 заседаний. За это время были опрошены все явившиеся на процесс потерпевшие, свидетели и специалисты-эксперты, а показания тех, кто не смог приехать в суд, зачитала сама гособвинитель. Также она огласила результаты многочисленных судебно-медицинских, взрывотехнических, молекулярно-генетических и почерковедческих экспертиз, психологический портрет обвиняемой, составленный специалистом криминалистического центра СК, протоколы выемки вещественных доказательств, осмотра места происшествия и других локаций, связанных с уголовным делом. Следующее заседание суд назначил на 22 декабря. Свои доказательства начнет представлять сторона защиты.