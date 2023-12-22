За невыполненный ремонт с волгоградца взыскали 600 тысяч рублей

Специалисты помогли мужчине отсудить деньги, уплаченные за ремонт квартиры, который так и не был проведен.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области, в марте 2020 года мужчина обратился в строительную организацию и заключил договор, подразумевающий, что в его квартире за 1 год проведут ремонтные работы. Мужчина заплатил по договору 124 870 руб. и купил стройматериалов еще на 141 250 руб.

Однако предприниматель, взявший на себя ответственность провести ремонт у заказчика в квартире не выполнил оговоренные работы в срок и перестал выходить на связь. Мужчине пришлось договориться с другими специалистами и заплатить им 266 120 руб.

В отношении предпринимателя, переставшего выходить на связь, заказчик направил претензию с требованием вернуть деньги за стройматериалы и за работу, но исполнитель обязательств уклонился от досудебного решения спора.

В результате проверки профильные службы выяснили, что мошенник не зарегистрирован в качестве юридического лица, поэтому ответственность он понесет как физическое лицо перед потребителем в лице заказчика.

На этом основании суд назначил удовлетворить исковые требования обманутого волгоградца, расторгнуть договор с исполнителем, вернуть потребителю деньги за невыполненные ремонтные работы, выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ, возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф.