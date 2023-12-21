В Петербурге задержали замначальника районного УМВД за превышение полномочий

Замначальника УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга и старший инспектор задержаны за фальсификацию документов и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В сообщении отмечается, что речь идет об изъятии у индивидуального предпринимателя нелегального алкоголя. Сообщается, что в процессе рассмотрения материалов инспектор сфальсифицировал документ, значительно уменьшив в нем количество изъятого. Сейчас с задержанными проводят процессуальные действия. Сотрудники МВД выявляют, не причастны ли задержанные к другим махинациям. 20 декабря сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения на участника СВО в Санкт-Петербурге. 15 декабря в центре Санкт-Петербурга помощник сенатора устроил драку. 13 декабря в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД.