В Запорожской области задержали диверсионную группу, готовившую теракты для СБУ

В Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Задержали троих несовершеннолетних жителей города Мелитополя, которые подозреваются в работе на СБУ", - указывается в публикации. Согласно информации ведомства, группировка под названием "Черный саботаж" по заданию украинских кураторов собирали и передавали сотрудникам СБУ развединформацию о перемещении и расположении Вооруженных сил России. "Они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц", - отметили в пресс-службе. До этого группа российского спецназа ликвидировала диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, которой, предположительно, руководил французский офицер.