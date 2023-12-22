В Запорожье задержаны подростки-диверсанты, которые по заявкам СБУ устраивали теракты в регионе

По данным ТАСС, контрразведчики поймали тех подростков, именующих себя членами группы "Черный саботаж". Под руководством кураторов из Киева несовершеннолетние организовывали теракты против чиновников и военнослужащих, а также устанавливали СВУ рядом со стратегическими объектами, уточнили в ГУ МВД по Запорожской области.

При этом молодые люди не только получили российские паспорта и изображали из себя патриотов России, но и параллельно осуществляли сбор разведданных о дислокации ВС РФ и перемещениях должностных лиц региона.

Так, в декабре 2022 года по наводке юных диверсантов был обстрелян отель "Привал охотника", где погибли два мирных гражданина и еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Уже в июне 2023 года эти же молодые люди установили СВУ, чтобы устранить будущего депутата первого созыва Заксобрания Запорожской области. Также за задержанными числится закладка СВУ на ж/д узле близ Мелитополя.

СУ СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело на основании ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205, ст. 317 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов).