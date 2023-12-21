СМИ: Восьмиклассники надругались над третьеклассником на «вписке» на Сахалине
Два 14-летних подростка надругались над учеником третьего класса. Инцидент произошел, когда школьники собрались в квартире на тусовку. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно имеющейся информации, два восьмиклассника решили поиздеваться над младшим учеником. Угрожая запереть его на балконе, подростки надругались над ним.
Потерпевший вернулся домой к родителям и рассказал о случившемся. Школьников, подозреваемых в совершении преступления, задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении.
Другое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего произошло в квартире на улице Херсонской. Уроженец Таджикистана гостил у своих друзей и в какой-то момент изнасиловал их 15-летнюю дочь.