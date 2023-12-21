Восьмиклассники надругались над третьеклассником на «вписке» на Сахалине

Два 14-летних подростка надругались над учеником третьего класса. Инцидент произошел, когда школьники собрались в квартире на тусовку. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

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Согласно имеющейся информации, два восьмиклассника решили поиздеваться над младшим учеником. Угрожая запереть его на балконе, подростки надругались над ним.

Потерпевший вернулся домой к родителям и рассказал о случившемся. Школьников, подозреваемых в совершении преступления, задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении.