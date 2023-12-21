Убийца знакомого в автомобиле на набережной Тараса Шевченко получил 13 лет строгого режима

Суд в Москве вынес обвинительный приговор фигуранту уголовного дела об убийстве мужчины в автомобиле на набережной Тараса Шевченко осенью 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «На основании представленных государственным обвинителем Дорогомиловской межрайонной прокуратуры доказательств суд признал 46-летнего Лему Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»)», – говорится в сообщении. Судом установлено, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов находился в районе Новоарбатского моста в автомобиле, которым управлял его знакомый. В ходе беседы между мужчинами возник конфликт, в результате чего Ибрагимов умышленно произвел семь прицельных выстрелов в потерпевшего из пистолета, в том числе шесть выстрелов в области расположения жизненно важных органов – шеи и груди. Потерпевший скончался на месте. «Ибрагимов задержан непосредственно на месте преступления. С учетом позиции прокурора Дорогомиловский районный суд приговорил Ибрагимова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – добавили в ведомстве.