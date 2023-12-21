Мать умершей после отдыха в лагере россиянки заявила о халатности руководства

Галина, мать девочки из Луганской народной республики (ЛНР), умершей после отдыха в лагере в Тюмени, обвинила администрацию учреждения в халатности. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Lenta.ru

Женщина заявила изданию, что администрация лагеря решила начать лечение заболевшего ребенка и изолировать ее слишком поздно — после того, как заражение стало массовым.

«Первоначально не обратили на это внимания, потом, когда начали другие детки заболевать, ее переселили в изолятор. (...) Они (руководство) халатно отнеслись, потому что другие дети писали насчет этого», — рассказала мать скончавшейся в поезде девочки.

Она отметила, что вожатые сначала рассказали ей, что температуру удалось сбить, а в следующий раз позвонили лишь после того, когда ребенка не стало.