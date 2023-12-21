В Петербурге задержали замначальника районного УМВД

Двое сотрудников полиции в Санкт-Петербурге, в том числе заместитель начальника УМВД по Красносельскому району города, задержаны в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативники собственной безопасности регионального ГУ МВД России пресекли противоправную деятельность сотрудника по исполнению административного законодательства УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга. Он осуществил фальсификацию одного из документов по нелегальному обороту алкогольной продукции, тем самым создав условия для привлечения индивидуального предпринимателя вместо уголовной к административной ответственности. В ходе дальнейшей работы сотрудники УСБ ГУ МВД России выявили причастность к данному противоправному деянию заместителя начальника вышеуказанного УМВД", - рассказал собеседник агентства.

Оба сотрудника в настоящее время задержаны, обстоятельства произошедшего и возможные другие факты их противоправной деятельности устанавливаются. В ГУ МВД заявили, что при подтверждении вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.