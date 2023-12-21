В Петербурге умер отравившийся грудным молоком младенец

Четырехмесячный младенец, отравившийся грудным молоком с метадоном, скончался в Санкт-Петербурге. На данный момент с родителями малышки работают сотрудники полиции. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что новорожденная четырехмесячная девочка скончалась после того, как ее 44-летняя мать покормила ребенка грудью. Экспертиза обнаружила в крови и органах ребенка содержание наркотического вещества — метадона.

Сейчас реализуется ряд проверок и решается вопрос о возбуждении нескольких уголовных дел, к числу которых относятся наркотики, оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию. Родители умершей малышки могут быть суммарно приговорены к четырем годам лишения свободы.

По данным Telegram-канала, родители умершего ребенка были безработными, а отец до этого уже имел шесть судимостей.