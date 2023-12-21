В Петербурге умер отравившийся грудным молоком младенец

СМИ: В Санкт-Петербурге умер отравившийся грудным молоком с метадоном младенец
Четырехмесячный младенец, отравившийся грудным молоком с метадоном, скончался в Санкт-Петербурге. На данный момент с родителями малышки работают сотрудники полиции. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что новорожденная четырехмесячная девочка скончалась после того, как ее 44-летняя мать покормила ребенка грудью. Экспертиза обнаружила в крови и органах ребенка содержание наркотического вещества — метадона.
Сейчас реализуется ряд проверок и решается вопрос о возбуждении нескольких уголовных дел, к числу которых относятся наркотики, оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию. Родители умершей малышки могут быть суммарно приговорены к четырем годам лишения свободы.
По данным Telegram-канала, родители умершего ребенка были безработными, а отец до этого уже имел шесть судимостей.
16 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что в Новой Москве умер пятилетний ребенок, у которого была диагностирована кишечная инфекция. За день до летального исхода малыш жаловался на боли в животе, у него также была высокая температура. Когда родители решили вызвать наряд скорой помощи, было уже поздно.