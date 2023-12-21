Российский пастух заколол коллегу в животноводческом хозяйстве

По данным следствия, 19 декабря 59-летний мужчина, работавший пастухом, после смены распивал алкоголь с 39-летним коллегой. В какой-то момент у мужчин возник спор, который затем перерос в конфликт. В результате старший пастух схватил нож и нанес колотый удар в шею противнику, от которого тот скончался на месте.