Подростку потребовалась помощь на похоронах 14-летнего боксера в Первоуральске
Подростку, который пришел проститься с 14-летним боксером, погибшим на соревнованиях в Первоуральске, стало плохо. Как сообщает URA.RU, на место пришлось вызвать медиков.
До машины скорой несовершеннолетний добрался сам. Что именно с ним случилось — не уточняется. Всего на церемонии побывали около 200 человек.
Напомним, что подросток умер после боя на открытом первенстве Первоуральска Свердловской области 17 декабря. Спортсмен потерял сознание после нескольких ударов и скончался в машине скорой помощи.
Как сообщали позднее СМИ, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. При этом изначально эксперты предположили, что скончался мальчик из-за повреждения внутренних органов — на эту версию их натолкнуло то, что подросток стал терять сознание после серии ударов по корпусу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сообщалось, что сам турнир не был согласован с федерацией бокса Свердловской области. Необходимой бригады врачей для подобного мероприятия там также не было.