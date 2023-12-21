Подростку потребовалась помощь на похоронах 14-летнего боксера в Первоуральске

Подростку, который пришел проститься с 14-летним боксером, погибшим на соревнованиях в Первоуральске, стало плохо. Как сообщает URA.RU, на место пришлось вызвать медиков.

До машины скорой несовершеннолетний добрался сам. Что именно с ним случилось — не уточняется. Всего на церемонии побывали около 200 человек.

Напомним, что подросток умер после боя на открытом первенстве Первоуральска Свердловской области 17 декабря. Спортсмен потерял сознание после нескольких ударов и скончался в машине скорой помощи.

Как сообщали позднее СМИ, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. При этом изначально эксперты предположили, что скончался мальчик из-за повреждения внутренних органов — на эту версию их натолкнуло то, что подросток стал терять сознание после серии ударов по корпусу.