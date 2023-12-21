Автоподставщиков, использовавших для афер люксовый Mercedes, задержала полиция Санкт-Петербурга

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой занимались инсценировками дорожно-транспортных происшествий. Так, по версии полиции, одну из подставных аварий злоумышленники осуществили в августе 2021 года на кольцевой автодороге при съезде на Шафировский проспект. Один из подельников своим манёвром вынудил 67-летнего мужчину, двигавшегося за ним на автомобиле Skoda Fabia, резко затормозить. Двое других аферистов, преследовавшие пенсионера на люксовом Mercedes, инсценировали, будто бы по касательной задели его легковушку, в результате чего у них сломалось боковое зеркало заднего вида. На самом же деле этот элемент сообщники сами заранее повредили, а во время разбирательства с обвинённым в ДТП водителем ещё и незаметно наждачной бумагой потерли кузов его и своей машины. После этого сообщники, представившиеся водителем и сыном солидного человека, потребовали у жертвы автоподставы 400 тысяч рублей за ремонт их иномарки. При этом для запугивания потерпевшего они при нём звонили якобы знакомым, работающим в государственных структурах, страховых компаниях и автосервисах. Однако в каждом случае на телефон отвечал ещё один участник организованной группы, мастерски менявший голос. В итоге пенсионер поверил, испугался и перевёл аферистам требуемую сумму. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали всех четверых подозреваемых в возрасте от 31 до 46 лет. Ими оказались двое уроженцев Москвы, один приезжий из Башкортостана и житель Санкт-Петербурга. В настоящее время сотрудники полиции установили их причастность к 4 мошенничествам с инсценировками ДТП в Северной столице, а общая сумма похищенных ими денег составила около 1 млн рублей. Однако по оперативным данным, такие псевдоаварии злоумышленники устраивали почти ежедневно в летний период. При проведении обысков по местам проживания соучастников сыщики изъяли 12 мобильных телефонов и 10 сим-карт, по которым предварительно координировались действия в момент совершения преступлений, а также люксовый Mercedes, который, как оказалось, принадлежит супруге одного из задержанных и использовался во всех аферах. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время их расследования один из фигурантов заключён под стражу, ещё двое мужчин отпущены под подписку о невыезде, а четвертому подельнику избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.