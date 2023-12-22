Полицейские прикрыли игорный бизнес под Новосибирском

Организаторами незаконного бизнеса в Искитиме Новосибирской области стали девять человек. Подпольное казино действовало с марта по декабрь 2023 года. Оно работало без вывески, в зале велось видеонаблюдение, там постоянно находились администраторы и охрана, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Сотрудниками полиции вместе с силовиками из спецподразделений Управления Росгвардии провели обыски. Изъяты 14 автоматов для азартных игр, 1 компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамера, отчётные записи, банковские карты и более 2 млн рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Полиция продолжает устанавливать лиц, причастных к незаконной деятельности.

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