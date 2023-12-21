Умер один из пострадавших при падении глыбы льда у военкомата в Люберцах

Скончался один из пострадавших во время падения глыбы льда на очередь у военкомата в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал "112". 34-летний мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Данную информацию подтвердили в ГСУ СК России по Московской области. Инцидент произошел накануне. На стоящую на улице очередь сорвалась глыба льда. Четверо человек были травмированы. По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ). В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Накануне сообщалось, что в центре Москвы глыба льда сорвалась на двух женщин. Инцидент произошел около выхода из станции "Смоленская".