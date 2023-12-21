Наживались на пенсионерах. В Кирове сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Кировской области задержали подозреваемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг. Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея специального образования, открыли в городе Кирове офис, в котором оказывали псевдомедицинские услуги. Они предлагали пожилым гражданам пройти так называемую диагностику организма. По ее итогам аферисты озвучивали диагнозы, которые пенсионеры, как правило, сообщали сами в предварительно заполненных анкетах. В качестве лечения работники назначали бесплатные процедуры в своем центре, по факту являвшиеся массажем с использованием различных аппаратов. После завершения курса клиентам повторно проводилось псевдообследование, подтверждавшее положительную динамику. Для окончательного избавления от заболевания клиентам предлагалось приобрести массажеры по многократно завышенным ценам. По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали свыше ста человек.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали четверых фигурантов. В ходе осмотра помещения обнаружены компьютерная техника, массажеры, 750 тысяч рублей, а также документация, имеющая доказательственное значение.Следователем СЧ СУ УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео