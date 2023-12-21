Восьмилетняя девочка и женщина пострадали на открытии елки в российском регионе

В Белорецком районе Башкирии на открытии городской елки лошадь травмировала женщину и ребенка. Об этом пишет «Башинформ».

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По информации издания, вечером 20 декабря во время представления на главной площади Белорецка запряженная в сани лошадь катала людей. Когда начался фейерверк, животное испугалось и побежало в сторону горожан. В результате пострадали 67-летняя россиянка и восьмилетняя девочка. Пенсионерку доставили в травматологию с закрытым переломом шейки бедра слева. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ее отправили на лечение домой.

В пресс-службе администрации Белорецкого района заявили, что хозяин животного не снимает с себя ответственности и уже посетил в больнице пенсионерку, оплатив ей услуги сиделки. Помимо этого, он предложил оказать любую помощь родителям девочки.

В свою очередь, МВД Башкирии начало проверку, пишет портал. Назначена судебная экспертиза.