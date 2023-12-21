В Санкт-Петербурге грудной ребёнок умер из-за наркотиков в молоке матери

Двухмесячная девочка скончалась ночью 1 октября в квартире на Комендантском проспекте. Отец обнаружил, что ребёнок не дышит и вызвал скорую помощь. Девочку госпитализировали, но врачам спасти её не удалось, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. Изначально врачи полагали, что девочка умерла из-за синдрома внезапной детской смерти, однако экспертиза установила, что в крови, желудке и других органах содержалось наркотическое средство метадон. Медики считают, что он мог попасть в организм ребёнка при грудном вскармливании. В настоящее время начата проверка. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Установлено, что ребёнок воспитывался в семье, состоящей на учёте как неблагополучная.