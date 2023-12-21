Сотрудники уголовного розыска задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в грабеже

В Отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило заявление от местного жителя о грабеже. Ростовчанин рассказал о том, что в ходе противоправных действий он лишился более 900 000 рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Полицейские выяснили, что потерпевший нашел мужчину, который занимается обменом иностранной валюты на российские рубли, и договорился с ним о встрече. Далее заявитель пришел в назначенное место, где его встретили двое граждан. Один из них произвел денежный обмен с заявителем, а когда ростовчанин начал пересчитывать полученные наличные средства, то заподозрил, что купюры фальшивые, о чем незамедлительно сообщил фигурантам. Затем один из злоумышленников распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшему, после чего подозреваемые скрылись. Похищенными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников противоправного деяния. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.