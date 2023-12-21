Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме под Казанью

По его данным, у одного из жильцов ранее возникала проблема с газовой трубой – специалисты приезжали к нему, чтобы исправить ситуацию. Этого сделать не получилось, из-за чего проблемную квартиру отключили от газа. Возможно, мужчина мог самостоятельно подключиться к нему.