Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

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В Петербурге 73-летняя пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, женщине по очереди звонили якобы сотрудники банка и полиции. Они убеждали ее продать квартиру. Петербурженка поддалась уговорам и продала жилплощадь на проспекте Наставников. Деньги пенсионерка перевела на счет аферистов. Сумма ущерба составила более 8,2 миллиона рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.