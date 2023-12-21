Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

В Петербурге 73-летняя пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, женщине по очереди звонили якобы сотрудники банка и полиции. Они убеждали ее продать квартиру. Петербурженка поддалась уговорам и продала жилплощадь на проспекте Наставников. Деньги пенсионерка перевела на счет аферистов. Сумма ущерба составила более 8,2 миллиона рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.
Ранее стало известно, что жительница Москвы поговорила с мошенниками по телефону и лишилась жилья, а также почти десятка миллионов рублей.
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