Из-за падения ледяной глыбы погиб 34-летний мужчина в Люберцах. Он стоял в очереди у военкомата, когда произошло ЧП. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Умер пострадавший от падения ледяной глыбы с крыши военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне утром лед сошел с крыши Люберецкого военкомата на головы людей, которые стояли в очереди, передает телеканал 360. Две человека отказались от помощи медиков, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести госпитализирована, еще один мужчина получил смертельные травмы и скончался в реанимации.