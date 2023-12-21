По факту взрыва газа в жилом доме под Казанью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме под Казанью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан.

Начато расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, после чего следователи приступят к его осмотру.

По данным ведомства, утром 21 декабря в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Есть пострадавшие, их число уточняется. После взрыва сотрудники МЧС начали эвакуировать жильцов.