Двое мужчин получили в Подмосковье 17 и 19 лет колонии за убийство 12 человек в начале 2000-х годов

В Подмосковье вынесен приговор по уголовному делу об убийствах 12 человек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Ставропольского края и жителю ДНР. Они признаны виновными в свершении серии убийств», – говорится в сообщении.

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Так, 6 февраля 2002 года фигуранты распивали спиртное в квартире на ул. Арбат, где в ходе ссоры совершили убийство хозяина помещения, после чего скрылись. 9 февраля 2002 года фигуранты в гостях у знакомой в Московской области в ходе конфликта совершили убийство пяти человек, в том числе малолетней девочки. Затем они отправились в дом соседей, которые за несколько часов до убийства также находились в гостях у потерпевшей. С целью сокрытия уже совершенных преступлений они убили еще двоих человек. После этого они отправились в Рязанскую область, где в ходе ссоры совершили убийство еще двух мужчин.

Отмечается, что в октябре 2001 года один из злоумышленников в домовладении в городе Новоалександровске распивал спиртные напитки с двумя мужчинами. Между ними возник конфликт, и фигурант нанес топором смертельные ранения обоим потерпевшим, после чего попытался поджечь дом и скрылся.