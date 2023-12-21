В российском населенном пункте произошел взрыв

В селе Осиново под Казанью произошел взрыв газа. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным издания, взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.

Сколько человек пострадало, неизвестно. Предположительно, в квартире в момент взрыва могли находиться люди.