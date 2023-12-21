В Осиново при хлопке бытового газа в жилом доме пострадали четыре человека

Сегодня утром в 9:19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Центральная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.