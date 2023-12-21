В Осиново при хлопке бытового газа в жилом доме пострадали четыре человека
Сегодня утром в 9:19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Центральная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
Уточняется, что после хлопка бытового газа последующего горения не последовало. На месте работают пожарные подразделения, проводится обследование поврежденных помещений.
Силами администрации в местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.
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