СК возбудил дело по факту гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень - Адлер

Следственные органы СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, сообщается в Telegram-канале СК.

ЧП произошло вечером 20 декабря. Девочка ехала в поезде дальнего следования в составе организованной группы, ее состояние вдруг ухудшилось.

"На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении ведомства.

Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра остальных детей госпитализировали, уточняется в сообщении. По факту случившегося также проводят проверку.