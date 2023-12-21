СК возбудил дело по факту гибели 12-летней девочки в поезде Тюмень - Адлер
Следственные органы СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень - Адлер, сообщается в Telegram-канале СК.
ЧП произошло вечером 20 декабря. Девочка ехала в поезде дальнего следования в составе организованной группы, ее состояние вдруг ухудшилось.
"На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении ведомства.
Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра остальных детей госпитализировали, уточняется в сообщении. По факту случившегося также проводят проверку.
Ранее сообщалось, что на фоне жалоб с поезда были сняты 125 детей. Детей доставили автобусами в инфекционную больницу, что именно вызвало массовое недомогание, пока неизвестно.