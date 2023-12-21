Утром в четверг, 21 декабря, в поселке Осиново (пригородная зона Казани) взорвалась квартира в двухэтажном доме. Об этом сообщают «Татарстан 24» и Mash.

Взрыв произошел в многоквартирном доме на втором этаже. В здании снесло одну из стен. В результате пострадали четыре человека, один из них — 63-летний мужчина.

По данным Mash, под завалами могут находиться люди. По словам соседей, в момент взрыва жильцы квартиры были дома. Собеседники Mash утверждают, что накануне в квартиру приходили газовики и отключали подачу газа.

В ноябре в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Обрушение произошло во время эвакуации жителей, которые примерно за полчаса до этого сообщили спасателям о трещине в стене здания. В доме было четыре подъезда и 80 квартир, в которых проживали больше 200 человек.