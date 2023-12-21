Под Казанью из-за газа взорвалась квартира
Под Казанью произошел громкий взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».
Инцидент произошел в поселке Осиново. На кадрах заметно, что в одной из квартир двухэтажного дома полностью отсутствует стена. Около соседних окон есть глубокие трещины.
По словам очевидцев, на данный момент сотрудники МЧС эвакуируют жильцов. В момент инцидента владельцы квартиры были внутри.
Не исключается, что под завалами могут быть люди. Местные жители сообщили, что несколько дней назад приходили сотрудники газовой службы и отключали подачу топлива.
Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, пострадали четыре человека. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газа.
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