Под Казанью произошел громкий взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».

Инцидент произошел в поселке Осиново. На кадрах заметно, что в одной из квартир двухэтажного дома полностью отсутствует стена. Около соседних окон есть глубокие трещины.

По словам очевидцев, на данный момент сотрудники МЧС эвакуируют жильцов. В момент инцидента владельцы квартиры были внутри.

Не исключается, что под завалами могут быть люди. Местные жители сообщили, что несколько дней назад приходили сотрудники газовой службы и отключали подачу топлива.