В Забайкалье мальчик всю ночь пролежал в канализационном люке

В Улан-Удэ 10-летний мальчик провалился в люк и пролежал в нем всю ночь
В Улан-Удэ десятилетний мальчик упал в люк и пробыл там всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По данным канала, ребенок гулял на улице один и в какой-то момент провалился в канализационный коллектор. Никто не заметил этого и мальчик просидел в нем всю ночь, пока на утро прохожие не услышали его крики и не позвонили спасателям. Мать мальчика также не хватилась сына.
Родительницу признали виновной по статье УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и приговорили к двумстам часов обязательных работ.
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