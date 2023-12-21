В Краснодаре 151 жилой дом, детские сады и школа остались без света

В Центральном районе Краснодара из-за аварии на подстанции отключили электричество в 151 доме. Также авария затронула социальные объекты: несколько детских садов и школу. Как сообщили в Муниципальном центре управления краевой столицы, начались восстановительные работы.

Электричество отключили на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40 лет Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской.

"В зону отключения попали также детские сады №68, 84, 65, 128, 105, а также школа №10", - отметили в МЦУ Краснодара.