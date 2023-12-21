Казахстан экстрадирует в РФ сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Казахстанская сторона приняла решение экстрадировать в РФ сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, который получил неправомерный доступ к данным компании. Об этом сообщается в телеграм-канале российской Генеральной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчину экстрадируют для привлечения к уголовной ответственности по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство". "Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована", – говорится в сообщении. По данным ГП, хакеры, получив информацию, потребовали выплату в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тысячам рублей. Такие средства они попросили за нераспространение данных в публичных источниках, уточнили в ведомстве. Москва направила запрос о выдаче Кислицина еще в июне 2023 года. Сотрудника F.A.C.C.T. задержали в Казахстане 22 июня по запросу американской стороны. Позже представители компании обратились в российское генконсульство. Уже 28 июня правоохранители РФ объявили Кислицина в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. В свою очередь, столичный суд заочно арестовал мужчину. Москва попросила Астану не торопиться с удовлетворением запроса США на экстрадицию. Впоследствии казахстанская прокуратура сообщила, что запрос РФ стоит в приоритете. В надзорном ведомстве Казахстана уточняли, что власти Штатов обвиняют Кислицина в аналогичных преступлениях, которые ему инкриминируются российской стороной.