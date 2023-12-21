В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 16-летнего кадета нашли без сознания на автобусной остановке после репетиции новогоднего бала. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным издания, инцидент с юношей произошел ночью в четверг, 21 декабря. Его заметили на Михайловской дороге в Парголово. Как установили врачи детской больницы № 5, подросток отравился этанолом.

Кадет признался, что ему стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции новогоднего бала.

Оперативникам удалось выяснить, что пострадавший мальчик воспитывается в многодетной приемной семье. На учете они до этого никогда не состояли.

Случившемся с учащимся кадетского корпуса заинтересовались петербургские следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в поселке Балахта Красноярского края ученика пятого класса обнаружили одного на обочине дороги в ночное время.