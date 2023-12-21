В Новосибирске к девяти годам приговорили мужчину, у которого изъяли 20 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Члена межрегиональной группировки наркоторговцев осудили в Новосибирске на девять лет колонии строгого режима. У него изъяли 20 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В суде установлено, что в 2021-2023 годах подсудимый, действуя в составе организованной группы, через тайники получил наркотические средства массой более 20 кг. Суд с учетом условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.