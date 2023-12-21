Около 30 детей с поезда Тюмень — Адлер пожаловались на температуру

Около 30 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области, пожаловались на температуру. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Организованная группа из 125 несовершеннолетних в сопровождении взрослых возвращалась из лагеря. Как рассказал Бусаргин, вечером в среду, 20 декабря, поступила информация об обращении одного из детей за медицинской помощью — ребенок пожаловался на повышение температуры. В тот момент состав находился на территории Саратовской области. В результате группу сняли с поезда и направили в больницу для проверки здоровья.

По словам главы региона, сейчас несовершеннолетних осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. По информации губернатора, около 30 детей пожаловались на температуру — им оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что дети проживают в другом регионе. Для родителей создали горячую линию, которая будет работать круглосуточно. Получить информацию можно по номеру: 8 (8452) 67-07-02.