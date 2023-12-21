Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

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Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Новоуральска Николая Юрьева, планировавшего забросать военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает Александра Козлова.

Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности, подготовке к теракту и обучении терроризму. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, Юрьев, являющийся сторонником запрещенного в России экстремистского сообщества «Граждане СССР», намеревался бросить в окно военкомата в Новоуральске, закрытом городе в Свердловской области, коктейль Молотова, свергнуть конституционный строй и захватить власть в нескольких уральских городах.

Его задержали 5 февраля. Он обвинил в подстрекательстве трех военнослужащих, которые были с ним на собрании сообщества «Граждан СССР» и призывали «дать им приказ».