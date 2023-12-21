Ранее судимый таксист задержан за хищение у клиента 1,5 млн руб. во время оплаты за поездку в Подмосковье
Полицейские Ленинского городского округа задержали водителя такси, подозреваемого в хищении у клиента 1,5 млн руб., сообщила Агентству «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о хищении у него имущества на сумму более 1,5 млн руб. По предварительным данным, в Москве заявитель остановил машину такси и попросил довезти его до дома, расположенного в дер. Ащерино. Прибыв по адресу проживания, пассажир сообщил, что денег у него нет и ему надо сходить за ними домой. Водитель такси проследовал вместе с ним в жилище. Мужчина из-под подушки достал кошелек, расплатился пятитысячной купюрой и спрятал портмоне обратно. Дожидаясь сдачи, гражданин вышел в другую комнату и неожиданно услышал, как хлопнула входная дверь. Вернувшись, потерпевший обнаружил пропажу кошелька, телефона и часов», – рассказала Татьяна Петрова.
По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении данного преступления и задержали в арендуемой квартире в Химках. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. «Правонарушитель, пытаясь скрыться от следствия, уволился из таксопарка. Видновским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Татьяна Петрова.