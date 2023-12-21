Shot: жители Краснодара сообщают о громких взрывах

В Краснодаре слышны громкие взрывы над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

СМИ: жители Краснодара сообщают о громких взрывах
© ТАСС

По его данным, прозвучало минимум два взрыва. Их слышали жители центральной части города.

Официально информации пока нет. 19 декабря сообщалось, что громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в воздушном пространстве Краснодара. Звуки взрывов прозвучали в небе как минимум над пятью районами города.

Позже информацию о взрывах прокомментировали представители Муниципального центра управления Краснодара. Они заявили, что громкие звуки в небе над городом были вызваны преодолением одним из самолетов звукового барьера. 20 декабря сообщалось, что в Белгородской области средства ПВО сбили дрон.

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