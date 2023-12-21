СМИ: жители Краснодара сообщают о громких взрывах

В Краснодаре слышны громкие взрывы над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, прозвучало минимум два взрыва. Их слышали жители центральной части города.

Официально информации пока нет. 19 декабря сообщалось, что громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в воздушном пространстве Краснодара. Звуки взрывов прозвучали в небе как минимум над пятью районами города.