Суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Второго подозреваемого в деле об избиении участника СВО в конфликте в Петербурге отправили под стражу, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города. Вчера под стражу был отправлен первый подозреваемый по делу.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав для Лакашия стражу по 17.02.2024", - сообщили в пресс-службе.

Второй подозреваемый заключен под стражу решением суда тоже до 17 февраля 2024 года. Официально обвинения обоим гражданам пока не предъявляли. Также сегодня Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Ранее правоохранительные органы сообщали, что в результате конфликта двое мужчин на Биржевом переулке избили гражданина, участвовавшего в СВО.