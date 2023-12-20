Ребенок умер после визита к стоматологу в Рязани
Рязанская полиция и Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти трёхлетнего ребёнка после визита в стоматологическую клинику.
По факту смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно данным следствия, трёхлетний мальчик посетил стоматолога 16 декабря, после чего ушёл домой без каких-либо необычных жалоб или признаков ухудшения здоровья. Уже дома состояние ребёнка резко ухудшилось — 18 декабря родители вызвали скорую помощь, но мальчик умер ещё до приезда врачей. Причина смерти ребёнка пока неизвестна.
«Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в Следственном комитете.
Ранее в Калужской области возбудили дело по факту смерти ребенка из-за падения снега с крыши.