Ребенок умер после визита к стоматологу в Рязани

По факту смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Согласно данным следствия, трёхлетний мальчик посетил стоматолога 16 декабря, после чего ушёл домой без каких-либо необычных жалоб или признаков ухудшения здоровья. Уже дома состояние ребёнка резко ухудшилось — 18 декабря родители вызвали скорую помощь, но мальчик умер ещё до приезда врачей. Причина смерти ребёнка пока неизвестна.