Мужчина устроил стрельбу из пневмата на детской площадке в Краснодаре

Пресс-служба управления МВД России по Краснодару сообщила о задержании 19-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке.

Отмечается, что на мужчину составлен административный протокол за мелкое хулиганство — максимальное наказание по этой статье составляет арест на 15 суток. Сам мужчина объяснил свои действия тем, что тестировал пневматический пистолет на зажигалке.