Мужчина устроил стрельбу из пневмата на детской площадке в Краснодаре
Пресс-служба управления МВД России по Краснодару сообщила о задержании 19-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке.
Отмечается, что на мужчину составлен административный протокол за мелкое хулиганство — максимальное наказание по этой статье составляет арест на 15 суток. Сам мужчина объяснил свои действия тем, что тестировал пневматический пистолет на зажигалке.
«Краснодарские полицейские задержали молодого человека, устроившего стрельбу на детской площадке. 19-летний местный житель пояснил, что тестировал пневматический пистолет, а в качестве мишени использовал зажигалку. На молодого человека составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщили в МВД.
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